Ізраїль може розширити військову операцію на територію Лівану

Ілюстративне фото (idfblog.com)

Міністр розвідки Ізраїлю вважає, що для знищення "тунелів терору" необхідно діяти з території Лівану

Міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сили оборони Ізраїлю можуть розширити свою операцію проти тунелів бойовиків шиїтського угруповання "Хезболла" на територію Лівану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кац розповів, що Ізраїль готовий прийняти необхідні заходи в Лівані проти тунелів, якщо це буде необхідно.

"Як ми думаємо, для ліквідації цих тунелів треба діяти з іншого боку, тоді ми будемо діяти і по той бік кордону", - підкреслив Кац.

Поки залишається невідомим, яку саме форму може мати діяльність військових Ізраїлю на території Лівану.

У той же час глава Міністерства закордонних справ Лівану Гербан Басіл вже проінструктував посланника в ООН поскаржитися на дії Ізраїлю, що вони ведуть "дипломатичну і політичну кампанію проти Лівану і готуються до нападу".

Нагадаємо, Ізраїль на кордоні з Ліваном почав операцію знищення "тунелю терору". Військові Ізраїлю розповіли, що був виявлений один тунель, який був виритий в районі села Кафар Кіла на півдні Лівану і перетинав кордон Ізраїлю.