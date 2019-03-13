Ізраїль заявив про створення "Хезболлою" терористичної групи в Сирії

Фото: прапор "Хізболли" (Flickr com M Asser)

Бойовики будуть здійснювати підривні операції проти Ізраїлю

Ізраїльські військові заявили, що активісти "Хізболли", яку очолює Алі Мусу Дакдук, приступили до здійснення операції "Голанський проект" на контрольованій урядовою армією території Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Jerusalem Post.

Військові повідомляють, що бойовики будуть здійснювати підривні операції проти Ізраїлю і уряд Башара Асада про це не знає. В Ізраїлі відзначили, що мережа "Хізбалла" складається з кількох автономних груп, які поки що займаються збором інформації про дислокацію ізраїльських військ на прикордонній території.

РБК-Україна повідомляло, що міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що сили оборони Ізраїлю можуть розширити свою операцію проти тунелів бойовиків шиїтського угруповання "Хізбалла" на територію Лівану.

У той же час глава Міністерства закордонних справ Лівану Гербан Бассіл вже проінструктував посланника ООН та поскаржитися на дії Ізраїлю, що вони ведуть "дипломатичну і політичну кампанію проти Лівану і готуються до нападу".

Нагадаємо, США і Саудівська Аравія в 2018 році ввели санкції проти сина лідера проіранського шиїтської організації в Лівані "Хізбалла" Хасана Насруллі Джавада, який звинувачується в тероризмі.