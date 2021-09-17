Скандал з Doing Business: главу МВФ звинуватили в завищенні рейтингу Китаю

Керівники Світового банку, включаючи тодішнього генерального директора Крісталіну Георгієву, чинили "необгрунтований тиск" на персонал, щоб підвищити рейтинг Китаю у звіті банку Doing Business 2018. Після звіту юридичної фірми Світовий банк припинив ведення цього рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Звіт, підготовлений юридичною фірмою WilmerHale за запитом комітету з етики Світового банку, висловлює стурбованість з приводу впливу Китаю на Світовий банк і позицій Георгієвої, нині директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, і тодішнього президента Світового банку Джим Йонг Кіма.

Георгієва заявила, що вона "принципово не згодна з висновками та інтерпретацією" звіту, і поінформувала виконавчу раду МВФ.

Група Світового банку в четвер скасувала ведення рейтингу Doing Business, заявивши, що внутрішні аудити і розслідування WilmerHale підняли "етичні питання, включаючи поведінку колишніх посадових осіб Ради, а також нинішніх і/або колишніх співробітників банку".

Міністерство фінансів США, яке управляє домінуючими пакетами акцій США в МВФ і Світовому банку, заявило, що аналізує ці "серйозні висновки".

У звіті WilmerHale згадується "прямий і непрямий тиск" з боку вищого керівництва в офісі Джим Йонг Кіма з метою змінити методологію звіту для підвищення рейтингу Китаю, і говориться, що це, ймовірно, сталося за його вказівкою.

У ньому наголошується, що Георгієва і ключовий радник Симеон Дьянков чинили тиск на персонал, щоб ті "внесли конкретні зміни в дані по Китаю" і підвищили його рейтинг в той час, коли банк шукав підтримки Китаю для великого збільшення капіталу.

Рейтинг Китаю у звіті Doing Business 2018, опублікованому в жовтні 2017 року, піднявся на сім позицій до 78-го місця після внесення змін до методології даних порівняно з початковим проектом звіту.

У рейтингу Doing Business країни ранжуються на основі їх нормативно-правової бази, легкості відкриття бізнесу, фінансування, інфраструктури та інших показників ділового клімату.

У звіті говориться, що поштовх до підвищення рейтингу Китаю припав на той час, коли керівництво Світового банку було "поглинене делікатними переговорами" з приводу значного збільшення капіталу і розчаруванням Китаю з приводу нижчого, ніж очікувалося, результату.

Георгієва сказала співробітникам WilmerHale, що "на карту поставлений принцип багатосторонності, і банк відчуває "дуже серйозні проблеми", якщо кампанія не досягає своїх цілей", йдеться у звіті.

У 2018 році Світовий банк оголосив про збільшення сплаченого капіталу на 13 мільярдів доларів, в результаті чого частка Китаю в капіталі зросла з 4,68% до 6,01%.

Згідно зі звітом WilmerHale, Георгієва відвідала будинок менеджера Doing Business, щоб отримати друковану копію остаточного звіту, в якому відображені зміни, які підвищили рейтинг Китаю, і подякувала співробітника за допомогу в "вирішенні проблеми".

У звіті юрфірми говориться, що звіт Doing Business оточений "отруйною культурою" і "страхом покарання", і наголошується, що члени цієї групи "відчували, що вони не можуть оскаржувати наказ президента або генерального директора банку, не ризикуючи своєю роботою".

Звіт WilmerHale з'явився майже через два роки після того, як Георгієва зайняла пост глави МВФ, незадовго до найбільшої глобальної економічної кризи за 76-річну історію Фонду, викликаного пандемією COVID-19.