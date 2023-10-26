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США, Япония и Южная Корея подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию

Фото: военное сотрудничество КНДР и РФ подтвердили США, Япония и Южная Корея (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поставки КНДР военного оборудования и боеприпасов России и решительно осудили их сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Страны осудили передачу Корейской Народно-Демократической Республикой оружия Российской Федерации для использования против народа Украины.

"Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне России", – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел трех стран также заявили, что продолжат внимательно следить за любыми материалами, которые Россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна.

США, Япония и Южная Корея глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с созданием ядерного оружия или баллистических ракет.

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.

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