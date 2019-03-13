У Тихому океані пройдуть спільні навчання Британії, Японії та США

Фото: американські моряки (public.navy.mil)

Другі протисубмаринні навчання розпочнуться 14 березня

Військово-морські сили Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів цього тижня проведуть другі протисубмаринні спільні навчання в Тихому океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Diplomat.

Навчання розпочнуться 14 березня і відбуватимуться в західній частині Тихого океану.

"Британський королівський флот, Сили самооборони Японії і ВМС США підтримують вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон. Подібні навчання демонструють рішучість нашої країни в регіоні, одночасно покращуючи взаємодію, підтримуючи готовність і вивчаючи найкращі практики один одного", - заявив капітан Сьомого флоту США Брайан Еріксон.

Перші тристоронні навчання за участю флотів трьох країн пройшли в грудні 2018 року.

Нагадаємо, в Естонії заявили, що єдина серйозна загроза безпеці для неї йде від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.

За інформацією естонської розвідки, загальний порядок російських військових навчань і їхні сценарії не змінювалися, незважаючи на події в Грузії, Україні, Сирії, а також санкції і розгортання сил НАТО в країнах Балтії та Польщі.