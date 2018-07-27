Розвідка США звинуватила Росію, Китай і Іран в найактивнішому кібершпіонажі

У США прогнозують збереження загрози з боку РФ щодо американських технологій в найближчі роки

Національна розвідка США оприлюднила доповідь про шпигунство в кіберпросторі, в якому Росія названа серед "найактивніших сил у кіберпросторі", пов'язаних з економічним шпигунством і можливим викраденням конфіденційної інформації, поряд з Китаєм і Іраном. Про це йдеться в документі, оприлюдненому в четвер, 26 липня.

"Китай, Росію та Іран можна виділити як три найбільш вмілих та активних сили в кіберпросторі, пов'язаних з економічним шпигунством і можливостями вкрасти комерційні секрети та конфіденційну інформацію", - йдеться в доповіді.

Також зазначається, що загроза з боку Росії щодо американських технологій буде зберігатися в найближчі роки.

У розділі, присвяченому РФ, її дії пов'язують з тим, що Москва намагається зміцнити економіку, яка страждає через корупцію, держконтроль і відтік талантів за кордон.

Додатковим мотивуючим фактором для шпигунської активності названі зусилля Кремля з "військової модернізації", оскільки Росія використовує кіберпростір для отримання доступу до нових технологій.

Крім того, наголошується, що комерційні та наукові підприємства з Росії, які контактують із Заходом, вербують російських емігрантів, що володіють необхідними технічними навичками, для отримання секретної інформації.

Нагадаємо, на німецькі медіакомпанії та організацію зі сфери хімічних досліджень в серпні 2017 і червні 2018 року були вчинені атаки, ймовірно, з метою шпигунства, в яких підозрюють російське угруповання хакерів Sandworm.