США мають намір продовжити посилювати санкції проти РФ, - Перрі

Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

Міністр енергетики США заявив, що Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти РФ

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі заявив, що США найімовірніше продовжать санкционную політику щодо РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Перрі виступаючи після зустрічі з польськими та українськими політиками у Варшаві, заявив, що "Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти РФ після окупації українського Криму в 2014 році".

Нагадаємо, в суботу, 31 серпня, Володимир Зеленський здійснив закриту зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках свого робочого візиту до Варшави. Також сьогодні запланована зустріч делегацій під головуванням президентів.

Дуда заявив, що Польща виступає за продовження політики санкцій щодо Росії, доки Україна не поверне свою територіальну цілісність. За словами Дуди, введення санкцій є найбільш мирним способом змусити Росію виконувати домовленості і дотримуватися стандартів міжнародного права. Він додав, що санкції повинні тривати доки Україна не поверне окуповані Росією території.