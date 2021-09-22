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США засудили замах на Шефіра: сподіваємось на швидке розслідування

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Київ, Середа 22 вересня 2021 18:55
США засудили замах на Шефіра: сподіваємось на швидке розслідування Фото: посольство США засудило замах на помічника президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на сьогоднішній замах на помічника українського президента Сергія Шефіра. Американське посольство засуджує цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у Twitter.

"Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності", - заявили в дипломатичному представництві.

Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим.

Нагадаємо, сьогодні невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічний президента в результаті нападу не постраждав.

На думку глави МВС Дениса Монастирського, метою нападу було вбивство Шефіра.

Наразі поліція розглядає декілька версій замаху на Шефіра.

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Сполучені Штати Америки Сергій Шефір
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