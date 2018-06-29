У США поліція затримала 575 демонстрантів біля будівлі Конгресу

Мітингувальники виступили проти політики нульової толерантності Трампа щодо нелегальних мігрантів
У Сполучених Штатах Америки на мітингу проти політики президента країни Дональда Трампа щодо мігрантів, який проходив біля будівлі Конгресу, затримали 575 осіб. Про це повідомили в поліції, передає NBC.
Мітингувальники, зокрема, виступали проти політики нульової толерантності стосовно нелегальних мігрантів, ухваленої Трампом.
Вони вимагають скасувати імміграційну і митну поліцію США.
Акцію протесту організували члени організацій "Марш жінок" і "Центр народної демократії".
Крім того, як повідомляє телеканал, про своє затримання повідомила член Палати представників США Праміла Джаяпал.
Вона також заявила, що наступна акція відбудеться 30 червня.
Нагадаємо, 28 червня у Вашингтоні кілька сотень активісток вийшли на марш проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.
"Скажіть голосно, скажіть ясно, що іммігрантам тут раді", - скандував натовп, коли вони почали марширувати проспектом Пенсільванії в напрямку Міністерства юстиції США.