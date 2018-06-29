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У США поліція затримала 575 демонстрантів біля будівлі Конгресу

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 06:49
Фото: протест у США (twitter.com/floraltima)
Фото: протест у США (twitter.com/floraltima)

Мітингувальники виступили проти політики нульової толерантності Трампа щодо нелегальних мігрантів

У Сполучених Штатах Америки на мітингу проти політики президента країни Дональда Трампа щодо мігрантів, який проходив біля будівлі Конгресу, затримали 575 осіб. Про це повідомили в поліції, передає NBC.

Мітингувальники, зокрема, виступали проти політики нульової толерантності стосовно нелегальних мігрантів, ухваленої Трампом.

Вони вимагають скасувати імміграційну і митну поліцію США.

Акцію протесту організували члени організацій "Марш жінок" і "Центр народної демократії".

Крім того, як повідомляє телеканал, про своє затримання повідомила член Палати представників США Праміла Джаяпал.

Вона також заявила, що наступна акція відбудеться 30 червня.

Нагадаємо, 28 червня у Вашингтоні кілька сотень активісток вийшли на марш проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

"Скажіть голосно, скажіть ясно, що іммігрантам тут раді", - скандував натовп, коли вони почали марширувати проспектом Пенсільванії в напрямку Міністерства юстиції США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, протест, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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