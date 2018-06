У Вашингтоні жінки вийшли на марш проти імміграційної політики Трампа

На вихідних очікуються протести по всій країні

У Вашингтоні кілька сотень активісток у четвер, 28 червня, вийшли на марш проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

"Скажіть голосно, скажіть ясно, що іммігрантам тут раді", - скандував натовп протестувальників, коли вони почали марширувати по проспекту Пенсільванії в напрямку Міністерства юстиції США. Багато жінок прийшли на марш в одязі білого кольору.

Коли демонстранти проходили повз Міжнародний готель Трампа, який перебуває у віданні компанії президента, вони скандували: "Ганьба! Ганьба! Ганьба!"

Марші викликані імміграційною політикою адміністрації Трампа. Зазначається, що більше двох тис. дітей, які незаконно приїхали в США зі своїми родичами, були розлучені з дорослими і розміщені в місцях позбавлення волі або в прийомних сім'ях по всій країні.

На вихідних очікуються протести по всій країні.

