Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Вашингтоні жінки вийшли на марш проти імміграційної політики Трампа

НовиниПолітика    28.06.2018 - 20:42
Фото: марш у США (twitter.com/floraltima)
Фото: марш у США (twitter.com/floraltima)

На вихідних очікуються протести по всій країні

У Вашингтоні кілька сотень активісток у четвер, 28 червня, вийшли на марш проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

"Скажіть голосно, скажіть ясно, що іммігрантам тут раді", - скандував натовп протестувальників, коли вони почали марширувати по проспекту Пенсільванії в напрямку Міністерства юстиції США. Багато жінок прийшли на марш в одязі білого кольору.

Коли демонстранти проходили повз Міжнародний готель Трампа, який перебуває у віданні компанії президента, вони скандували: "Ганьба! Ганьба! Ганьба!"

Марші викликані імміграційною політикою адміністрації Трампа. Зазначається, що більше двох тис. дітей, які незаконно приїхали в США зі своїми родичами, були розлучені з дорослими і розміщені в місцях позбавлення волі або в прийомних сім'ях по всій країні.

На вихідних очікуються протести по всій країні.

Нагадаємо, 18 червня дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики, яку веде Білий дім.

Більше 500 дітей-мігрантів возз'єдналися з сім'ями на кордоні США В Італії розкритикували Макрона за слова про мігрантів
Теги публікації: протест, Вашингтон, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся