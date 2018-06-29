В США полиция задержала 575 демонстрантов у здания Конгресса

Митингующие выступили против политики нулевой толерантности Трампа в отношении нелегальных мигрантов

В Соединенных Штатах Америки на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, проходившем возле здания Конгресса, задержали 575 человек. Об этом сообщили в полиции, передает NBC.

Митингующие, в частности, выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом.

Они требуют упразднить иммиграционную и таможенную полиция США.

Акцию протеста организовали члены организаций "Марш женщин" и "Центр народной демократии".

Кроме того, как сообщает телеканал, о своем задержании сообщила член Палаты представителей США Прамила Джаяпал.

Она также заявила, что следующая акция состоится 30 июня.

Напомним, 28 июня в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

"Скажите громко, скажите ясно, что иммигрантам здесь рады", - скандировала толпа, когда они начали маршировать по проспекту Пенсильвании в направлении Министерства юстиции США.

