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В США полиция задержала 575 демонстрантов у здания Конгресса

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 06:49
Фото: протест в США (twitter.com/floraltima)
Фото: протест в США (twitter.com/floraltima)

Митингующие выступили против политики нулевой толерантности Трампа в отношении нелегальных мигрантов

В Соединенных Штатах Америки на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, проходившем возле здания Конгресса, задержали 575 человек. Об этом сообщили в полиции, передает NBC.

Митингующие, в частности, выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом.

Они требуют упразднить иммиграционную и таможенную полиция США.

Акцию протеста организовали члены организаций "Марш женщин" и "Центр народной демократии".

Кроме того, как сообщает телеканал, о своем задержании сообщила член Палаты представителей США Прамила Джаяпал.

Она также заявила, что следующая акция состоится 30 июня.

Напомним, 28 июня в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. 

"Скажите громко, скажите ясно, что иммигрантам здесь рады", - скандировала толпа, когда они начали маршировать по проспекту Пенсильвании в направлении Министерства юстиции США.
 

Германия высылает в другие страны ЕС все больше мигрантов В Вашингтоне женщины вышли на марш против иммиграционной политики Трампа
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, протест, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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