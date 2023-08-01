США пока не получали от стран Европы план обучения украинских пилотов на F-16, - CNN

Страны Европы не передавали на утверждение Соединенных Штатов Америки план обучения украинских пилотов на F-16. Это необходимое условие для начала тренировок.

Как сообщает РБК-Украина , об этом неназванные официальные лица рассказали CNN .

По их словам, администрация президента США Джо Байдена не получала окончательный план тренировок украинских пилотов. Поэтому страна не может одобрить передачу специфичного для F-16 оборудования и материалов, включая летные тренажеры и учебные пособия.

Неназванные представители американских оборонных ведомств сообщили журналистам, что США все еще решают, направлять ли американских пилотов для обучения украинцев. Но никаких решений принимать не будут, пока не будет утвержден окончательный план обучения.

В то же время представитель Министерства обороны Дании предоставил изданию предварительную концепцию обучения пилотов Украины. В ней содержится информация о том, что подготовка пилотов и наземного персонала будет проводиться в течение шести месяцев на нескольких объектах, включая авиабазу "Скридструп" в Дании.

В документе также указано, что авиационная коалиция согласилась предоставить для обучения "языковых экспертов, пилотов, наземный экипаж, инструкторов, самолеты или финансирование в случае необходимости".

Обучение украинских пилотов

Напомним, несколько месяцев назад страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

После этого несколько стран сформировали авиационную коалицию, которая предусматривает тренировки украинцев и дальнейшую передачу истребителей. Ее возглавили Дания и Нидерланды.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется уже в августе.

При этом в Белом доме отмечали, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.