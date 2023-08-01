ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США поки не отримували від країн Європи план навчання українських пілотів на F-16, - CNN

Новость на русском →
Вівторок 01 серпня 2023 19:26
США поки не отримували від країн Європи план навчання українських пілотів на F-16, - CNN Ілюстративне фото: США поки що не отримували від країн Європи план навчання українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Європи не передавали на затвердження Сполучених Штатів Америки план навчання українських пілотів на F-16. Це необхідна умова для початку тренувань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це неназвані офіційні особи розповіли CNN.

За їхніми словами, адміністрація президента США Джо Байдена не отримувала остаточного плану тренувань українських пілотів. Тому країна не може схвалити передачу специфічного для F-16 обладнання та матеріалів, включаючи льотні тренажери та навчальні посібники.

Неназвані представники американських оборонних відомств повідомили журналістам, що США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців. Але жодних рішень не прийматимуть, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

У той же час, представник Міністерства оборони Данії надав виданню попередню концепцію навчання пілотів України. У ній міститься інформація про те, що підготовка пілотів та наземного персоналу проводитиметься протягом шести місяців на кількох об'єктах, включаючи авіабазу "Скридструп" у Данії.

У документі також зазначено, що авіаційна коаліція погодилася надати для навчання "мовних експертів, пілотів, наземний екіпаж, інструкторів, літаки чи фінансування у разі потреби".

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, кілька місяців тому країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Після цього кілька країн сформували авіаційну коаліцію, яка передбачає тренування українців та подальшу передачу винищувачів. Її очолили Данія та Нідерланди.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже у серпні.

При цьому в Білому домі зазначали, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки F-16 Допомога Україні Дания Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні