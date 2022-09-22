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В США поблагодарили Украину за освобождение двух американских граждан из российского плена

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 07:35
В США поблагодарили Украину за освобождение двух американских граждан из российского плена Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией удалось освободить двух американских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы благодарим президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и украинское правительство за включение двух граждан США в обмен пленными 21 сентября", - отметил чиновник.

Салливан также выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии за содействие.

"Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", - добавил советник американского президента.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова".

К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

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