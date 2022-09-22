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У США подякували Україні за звільнення двох американських громадян з російського полону

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Четвер 22 вересня 2022 07:35
У США подякували Україні за звільнення двох американських громадян з російського полону Фото: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У рамках обміну полоненими між Україною та Росією вдалося звільнити двох американських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Ми дякуємо президенту Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до обміну полоненими 21 вересня", - зазначив посадовець.

Салліван також висловив вдячність наслідному принцу Саудівської Аравії за сприяння.

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами", - додав радника американського президента.

Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

До слова, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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