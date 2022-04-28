Вже в Ізюмі. Наступом командуватиме особисто начальник Генштабу РФ, - Defense Express

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов буде особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Таким чином, російська сторона вирішила централізувати управління даною операцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.