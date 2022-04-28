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Вже в Ізюмі. Наступом командуватиме особисто начальник Генштабу РФ, - Defense Express

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 17:56
Вже в Ізюмі. Наступом командуватиме особисто начальник Генштабу РФ, - Defense Express Фото: Володимир Путін і Валерій Герасимов (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов буде особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Таким чином, російська сторона вирішила централізувати управління даною операцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що Герасимов вже прибув на пункт управління російськими військами в районі Ізюма (Харківська область).

Передбачається, що якщо начальник Генштабу особисто командуватиме операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, то це означає, що план Кремля зі створення єдиної вертикалі командування військами провалився. Оскільки дану операцію мав очолити командувач Південним військовим округом Олександр Дворніков.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що президент Росії Володимир Путін приймав рішення про вторгнення в Україну у вузькому колі "яструбів", серед яких був і Валерій Герасимов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Герасимов обіцяв Путіну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей за 3-4 дні.

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