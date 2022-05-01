В МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ був під Ізюмом. Але його не поранили
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів не зміг підтвердити поранення начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова під Ізюмом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Андрусів заявив, що російський воєначальник справді перебував у Харківській області. Однак, інформація про поранення Герасимова наразі не підтверджується
"У нас є підтвердження, що він там дійсно був. У нас немає підтверджень, що він був поранений, але з'являються підтвердження, що не поранений. Але у нас є підтвердження, що він дійсно перебував у районі Ізюма", – пояснив радник глави МВС.
За даними Conflict Intelligence Team, Герасимов пережив вибух в Ізюмі 30 квітня. Згодом він нібито повернувся до Москви з Бєлгорода.
До слова, авіація РФ здійснила понад 30 бойових вильотів на територію Харківщини 1 травня.
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