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В МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ був під Ізюмом. Але його не поранили

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Харківська область, Неділя 01 травня 2022 19:06
В МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ був під Ізюмом. Але його не поранили Фото: Володимир Путін і Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів не зміг підтвердити поранення начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова під Ізюмом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Андрусів заявив, що російський воєначальник справді перебував у Харківській області. Однак, інформація про поранення Герасимова наразі не підтверджується

"У нас є підтвердження, що він там дійсно був. У нас немає підтверджень, що він був поранений, але з'являються підтвердження, що не поранений. Але у нас є підтвердження, що він дійсно перебував у районі Ізюма", – пояснив радник глави МВС.

За даними Conflict Intelligence Team, Герасимов пережив вибух в Ізюмі 30 квітня. Згодом він нібито повернувся до Москви з Бєлгорода.

До слова, авіація РФ здійснила понад 30 бойових вильотів на територію Харківщини 1 травня.

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