В МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ був під Ізюмом. Але його не поранили

Андрусів заявив, що російський воєначальник справді перебував у Харківській області. Однак, інформація про поранення Герасимова наразі не підтверджується

"У нас є підтвердження, що він там дійсно був. У нас немає підтверджень, що він був поранений, але з'являються підтвердження, що не поранений. Але у нас є підтвердження, що він дійсно перебував у районі Ізюма", – пояснив радник глави МВС.

За даними Conflict Intelligence Team, Герасимов пережив вибух в Ізюмі 30 квітня. Згодом він нібито повернувся до Москви з Бєлгорода.