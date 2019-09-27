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В США назвали терміни відновлення торгових переговорів з Китаєм

Новини » В світі    27.09.2019 - 10:18
В США назвали терміни відновлення торгових переговорів з Китаєм
Ілюстративне фото (GettyImages)

Зустріч відбудеться в середині жовтня

Торгові переговори між США та Китаєм відновляться 10-11 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на cnbc.

За їхньою інформацією, зустріч представників двох країн має відбутися у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий розглянути можливість тимчасової торгової угоди з Китаєм, яка розв'яже торговельну суперечку між державами.

Як відомо, наприкінці липня делегації США та Китаю провели переговори, які закінчилися безрезультатно. США з вересня підвищили митні ставки на китайські товари, які коштують 300 мільярдів доларів, з 10 до 15%. А з 1 жовтня планують підвищити мито ще з 25 до 30% на товари вартістю 250 мільярдів доларів.

Торгова війна між США та Китаєм почалася у 2018 році. Тоді президент США Дональд Трамп підвищив митні ставки на окрему категорію китайських товарів. У свою чергу, Китай відповів так само.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у грабіжницькій діяльності, через яку Америка позбулася мільйонів робочих місць. За словами Трампа, Китай не виконав обіцянки, яку взяв на себе під час вступу до Всесвітньої організації торгівлі у 2001 році.

Також, як повідомлялося, США ввели санкції проти китайських компаній за купівлю іранської нафти.

США ввели санкції проти китайських компаній через Іран
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
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