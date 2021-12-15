Помічник держсекретаря США продовжить контакти з питання Донбасу, - росЗМІ
Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак і помічник держсекретаря США Карен Донфрід провели переговори. Вони домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських домовленостей з урахуванням позиції США щодо Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Джерело видання повідомило, що мова йде про позицію США з надання Донбасу особливого статусу. Зустріч Козака і Донфрід тривала більше двох годин.
"Сторони домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських угод з урахуванням заявленої президентом США Джо Байденом на Женевському саміті позиції про необхідність обов'язкового надання Донбасу особливого статусу для завершення конфлікту", - сказало джерело.
До зустрічі з Козаком помічника держсекретаря поспілкувалася із заступником голови МЗС РФ Сергієм Рябковим.
Нагадаємо, Росія передала помічнику держсекретаря США пропозиції щодо гарантій безпеки.
Раніше агентство Associated Press писало, що США нібито можуть тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу.