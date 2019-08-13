США підтримають Brexit без угоди Британії та ЄС, - Болтон

Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit) навіть без угоди з ЄС. Про це заявив під час візиту в Лондон радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном зазначив, що президент Дональд Трамп хоче побачити успішний вихід Великобританії з Європейського союзу 31 жовтня.

"Якщо це рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його, і це те, що я намагаюся передати. Ми з вами", - сказав Болтон після першого дня візиту в Лондон.

Він додав, що Вашингтон буде готовий швидко підготувати угоду про вільну торгівлю між США і Великобританією після Brexit.

Болтон буде знаходиться в Лондоні протягом двох днів з метою провести переговори з Джонсоном для поліпшення відносин між США і Великобританією після напружених відносин між Трампом і попереднім прем'єром Терезою Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує створити фонд, який допоможе підприємствам, що постраждають після виходу країни зі складу Європейського союзу.

В кінці липня стало відомо, що глава уряду Великобританії Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни. Частина попередніх заходів передбачає до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Джонсон сподівався на перегляд з боку ЄС умови виходу Великобританії до 31 жовтня, але ЄС заявляє, що це не змінить частину угоди, яка, за словами Джонсона, має бути змінена.

Безвихідь залишає Великобританію перед виходом без будь-якого офіційного перехідного періоду або юридичної угоди, що охоплює такі питання, як торгівля, передача даних і прикордонна політика.