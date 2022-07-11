США підтримують рішення Канади передати газову турбіну для "Північного потоку"

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На його думку, це рішення спрямоване на забезпечення постійних потоків енергії до Європи на тлі дефіциту, який виник після вторгнення Росії в Україну.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої газові запаси, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям Росії використовувати енергетику як зброю", - сказав Прайс.