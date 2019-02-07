США підтримують євроатлантичні прагнення України

Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити до НАТО

Посольство США в Україні підтримує закріплення в Конституції України курсу на членство в НАТО і Європейському Союзі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відомства.

"Вітання народу України щодо сьогоднішнього голосування у ВР, що рішуче затверджує членство в НАТО як стратегічний пріоритет України. Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити до НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ВР України схвалила внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Документ підтримали 334 нардепа.

Також президент України Петро Порошенко заявив, що завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальним. Він підкреслив, що зараз Україна повинна "рухатися вперед по шляху до членства в ЄС і НАТО".

РБК-Україна писало, що Рефат Чубаров повідомив, що Порошенко погодився внести до парламенту проект змін до Конституції щодо Криму. Він підкреслив, що має на увазі статус Криму, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення в складі України.