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Байден знову назвав Путіна військовим злочинцем. І пообіцяв санкції

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Вашингтон, Понеділок 04 квітня 2022 17:52
Байден знову назвав Путіна військовим злочинцем. І пообіцяв санкції Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден на тлі новин про звірства російської армії в Бучі (Київська область) знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. А також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує - він військовий злочинець. Цей хлопець жорстокий. Але ми повинні зібрати інформацію", - зазначив Байден.

Він пообіцяв, що США розширять санкції проти Росії та закликають почати судове переслідування Путіна як військового злочинця.

Нагадаємо, до цього Байден називав Путіна "м'ясником" через дії російської армії в ході війни проти України.

Зазначимо, після виходу російських військ з Бучі і повернення міста під контроль ЗСУ світ облетіли моторошні фото, які свідчать про масові розправи над мирними жителями під час окупації. Світові лідери засудили військові злочини військових Росії.

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