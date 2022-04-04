Байден закликав провести суд щодо військових злочинів РФ в Україні
Президент США Джо Байден закликав провести суд з військових злочинів Росії в Україні. Він також виступив за продовження постачання зброї українським захисникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати постачати Україну зброєю, яка їм необхідна для продовження боротьби", - сказав Байден.
Американський лідер назвав Путіна "жорстоким хлопцем", а те, що сталося в Бучі - обурливим. Байден додав, що необхідно зібрати докази злочинів російських військових для суду.
"Ми повинні отримати всі деталі, щоб це могло бути реальним - провести судовий процес щодо військових злочинів", - підкреслив американський президент.
Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Військові злочини Москви засудили світові лідери, закликавши посилити санкції проти Росії.
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