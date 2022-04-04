ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США підтримали групу прокурорів зі збору доказів злочинів Росії в Україні

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 04 квітня 2022 22:26
США підтримали групу прокурорів зі збору доказів злочинів Росії в Україні Фото: США підтримали міжнародну групу прокурорів по Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США на прохання України підтримали міжнародну групу прокурорів. Вона займеться збором і аналізом доказів злочинів Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявили в Держдепартаменті США, група прокурорів повинна допомогти зібрати докази військових злочинів Росії в Україні. На підставі цих даних до відповідальності будуть притягнуті всі винні.

"Ми відстежуємо і документуємо звірства і ділимося інформацією з установами, які працюють над притягненням винних до відповідальності", - цитує видання представника Держдепартаменту Неда Прайса.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав провести суд щодо військових злочинів Росії в Україні.

Зазначимо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Про те, що залишилося від міста - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні