У США подали до суду на Google через стеження за користувачами

Збір даних здійснювався через програму Firebase
Юридична фірма Boies Schiller Flexne звернулася в суд з позовом до Alphabet Inc., яка є материнською компанією Google. Організація, яка представляє інтереси групи позивачів, у червні 2020 року вже подавала позов до корпорації на 5 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
У позові вказується, що Google продовжує перехоплювати дані про використання додатків і персональну інформацію навіть при відключенні у налаштуваннях відстеження дій в мережі.
Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.
Збір даних відбувався за допомогою програми Firebase, вважають позивачі. Вона працює всередині додатків і невидима для користувачів. Firebase використовується розробниками для зберігання даних, відправлення повідомлень і реклами, відстеження збоїв роботи системи.
Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.
Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.
Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.
Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.