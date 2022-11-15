США начнут "оборонительные действия", если Северная Корея не прекратит ядерные учения, - Байден

Президент США Джо Байден передал китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Пекин должен отговорить соседнюю Северную Корею от испытаний ядерного оружия, в противном случае США начнут "оборонительные действия".

Об этом заявляет РБК-Украина , ссылаясь на NBC News .

Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Байдена после его встречи с Цзиньпином. Американский лидер не уточнил, как именно США отреагируют на продолжение ядерных испытаний.

"Он добавил, что любые ответные действия США не будут направлены против Китая, но пошлют четкий сигнал Северной Корее: "Мы собираемся защищать наших союзников, а также американскую землю и американские возможности", - пишет издание.