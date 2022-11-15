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США начнут "оборонительные действия", если Северная Корея не прекратит ядерные учения, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден передал китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Пекин должен отговорить соседнюю Северную Корею от испытаний ядерного оружия, в противном случае США начнут "оборонительные действия".

Об этом заявляет РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Байдена после его встречи с Цзиньпином. Американский лидер не уточнил, как именно США отреагируют на продолжение ядерных испытаний.

"Он добавил, что любые ответные действия США не будут направлены против Китая, но пошлют четкий сигнал Северной Корее: "Мы собираемся защищать наших союзников, а также американскую землю и американские возможности", - пишет издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Джо Байден впервые встретился с Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Среди прочего, во время этой встречи Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

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Джозеф БайденСеверная Корея