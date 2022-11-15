США почнуть "оборонні дії", якщо Північна Корея не припинить ядерні навчання, - Байден

Про це заявляє РБК-Україна , посилаючись на NBC News .

Така заява прозвучала в ході прес-конференції Байдена після його зустрічі з Цзіньпіном. Американський лідер не уточнив як саме США відреагують на продовження ядерних випробувань.

"Він додав, що будь-які дії США у відповідь не будуть спрямовані проти Китаю, але пошлють чіткий сигнал Північній Кореї: "Ми збираємося захищати наших союзників, а також американську землю і американські можливості", - пише видання.