Хунта Нигера разорвала военное соглашение с США
Хунта Нигера разорвала военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешало военнослужащим и гражданскому персоналу Министерства обороны США находиться на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это решение последовало за визитом официальных лиц США в страну на этой неделе, который возглавила помощник госсекретаря по делам Африки Молли Фи. В делегации также присутствовал и генерал Майкл Лэнгли, командующий Африканским командованием США.
Представители хунты заявили, что делегация США якобы не соблюдала дипломатический протокол и что Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.
По состоянию на прошлый год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих. Американские вооруженные силы расположены на двух базах. Одна из них, известная как Air Base 201, используется для развертывания дронов. Пентагон инвестировал в ее строительство более 100 млн долларов.
С 2018 года база используется для наблюдения и нанесения ударов по боевикам "Исламского государства" и филиалам "Аль-Каиды" в регионе Сахеля.
Госпереворот в Нигере
В конце июля 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.
Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.
При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.
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