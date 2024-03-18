Нигер мог разорвать соглашение с США из-за договоренности с Ираном, - WSJ

Соединенные Штаты обвинили Нигер в подготовке соглашения о доступе Ирана к местным месторождениям урана. Это могло стать причиной разрыва военной хунтой африканской страны военного соглашения с США.

Собеседники издания отметили, что в середине марта в Нигер прибыла делегация США, в частности помощник госсекретаря по вопросам Африки Молл Фи и глава Африканского командования американских вооруженных сил Майкл Лэнгли. В ходе визита они высказали обеспокоенность из-за сотрудничества Нигера и Ирана по добыче урана.

По данным WSJ, в феврале переговоры Ирана и Нигера "глубоко продвинулись". По словам одного из источников, стороны подписали предварительное соглашение. Двое других собеседников отметили, что окончательно соглашение еще не согласовано.

Государственный переворот в Нигере

В конце июля 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила в стране государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. После этого новым руководителем Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько африканских стран были готовы предоставить свои войска для прекращения госпереворота в Нигере.

Позже хунта обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки для "якобы военной интервенции". Новые правители также призвали власти Франции отозвать посла из страны.

В декабре прошлого года Франция вывела все свои войска из Нигера.

17 марта хунта Нигера объявила о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США, которое позволяло военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории страны.

Представитель власти Амаду Абдраман заявил, что американская делегация не придерживалась дипломатического протокола: не проинформировала о составе делегации, дате прибытия и повестке дня.

Добавим, что на севере Нигера действует американская база беспилотных летательных аппаратов. На ней расположены около 1 тыс. военных. На строительство базы было направлено около $100 млн.

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