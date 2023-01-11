Причина пока неизвестна. Байден поручил расследовать сбой в авиации США

В США еще не выяснили причины массового сбоя в работе гражданской авиации. Президент Джо Байден поручил провести расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter.

Она отметила, что специалисты не обнаружили признаки кибератаки на систему оповещения воздушных миссий (NOTAM), в которой и произошел сбой.

"На данный момент нет доказательств кибератаки, но президент поручил Министерству транспорта (DOT) провести полное расследование причин. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предоставит регулярные обновления", - заявила Жан-Пьер.

В то же время Джо Байден, разговаривая с журналистами в Белом доме, сказал, что самолеты все могут безопасно приземлиться, но подняться в небо - пока нет. Американский президент отметил, что опасных инцидентов не возникло, рейсы "заземлили".

Напомним, сегодня в США произошел масштабный сбой в системе оповещения воздушных миссий, потому авиакомпании предупреждают о задержках.

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