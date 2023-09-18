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США начали процедуру обмена пленными с Ираном. Reuters рассказало о деталях

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки и Иран сегодня, 18 сентября, начали процедуру обмена пленными в формате "5 на 5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пять задержанных американцев вылетели из Ирана в понедельник в обмен на пятерых иранцев, которых удерживают в США в рамках редкой сделки между заклятыми врагами" - говорится в материале.

Также отмечается, что эта сделка которая также разморозила 6 миллиардов долларов средств Ирана. Reuters уточняет, что соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. 

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что соглашение не изменило враждебных отношений Вашингтона с Тегераном, но двери остаются открытыми для дипломатии по иранской ядерной программе.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что двое из освобожденных иранцев вернутся в Иран, а двое останутся в США по их просьбе. Он добавил, что один задержанный присоединится к своей семье в третьей стране.

Кого освободят в рамках обмена

В число лиц с двойным гражданством США, которые будут освобождены, входят 51-летний Сиамак Намази и 59-летний Эмад Шарки, оба бизнесмены, а также 67-летний Морад Тахбаз, эколог, который также имеет британское гражданство. В прошлом месяце они были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест.

Четвертого гражданина США также отпустили под домашний арест, а пятый уже находился под домашним арестом. Их личности не разглашаются.

Иранские официальные лица назвали пятерых иранцев, которые будут освобождены США: Мехрдад Мойн-Ансари, Камбиз Аттар-Кашани, Реза Сархангпур-Кафрани, Амин Хасанзаде и Каве Афрасиаби. Два иранских чиновника ранее заявили, что Афрасиаби останется в США, но не упомянули других.

Что еще получит Иран

В качестве первого шага в сделке Вашингтон отказался от санкций, разрешив перевод иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар. 

Средства были заблокированы в Южной Корее, которая обычно является одним из крупнейших потребителей нефти Ирана, когда Вашингтон ввел масштабные финансовые санкции против Тегерана, и деньги не удалось перевести.

Обмен пленными между США и Ираном

В августе этого года президент США Джо Байден принял решение разблокировать подсанкционные средства Тегерана для того, чтобы сделать возможным обмен пленными. Впоследствии его администрация сообщила Конгрессу, что договорилась с Ираном об обмене пятерых иранцев на пятерых граждан Америки.

Ранее Bloomberg писало, что обмен пленными между Соединенными Штатами и Ираном, вероятно, должен состояться в понедельник 18 сентября.

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