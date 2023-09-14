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Обмен пленными между США и Ираном состоится на следующей неделе, - Bloomberg

США, Четверг 14 сентября 2023 05:53
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Обмен пленными между США и Ираном состоится на следующей неделе, - Bloomberg Фото: США и Иран совершат обмен пленными в начале следующей недели (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Обмен пленными между Соединенными Штатами и Ираном, по всей вероятности, должен состояться уже в начале следующей недели, в понедельник 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание утверждает, что за день до того, как мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, США и Иран обменяют пятерых заключенных на пятерых иранцев. Согласно соглашению, Соединенные Штаты разблокируют подсанкционные 6 млрд. долларов Ирана.

В администрации Байдена отметили, что Тегерану будет позволено использовать эти средства исключительно в гуманитарных целях.

"Как мы говорили с самого начала, мы достигаем договоренности, согласно которой мы обеспечиваем увольнение пяти противоправно удерживаемых американцев. Это остается чувствительным и постоянным процессом", - заявила спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Отмечается, что США надеются, что обмен пленными расчистит путь к более широкой дипломатии, направленной на установление ограничений на ядерные программы Ирана.

Обмен пленными между США и Ираном

В августе этого года президент США Джо Байден принял решение разблокировать подсанкционные средства Тегерана для того, чтобы сделать возможным обмен пленными. Впоследствии его администрация сообщила Конгрессу, что договорилась с Ираном об обмене пятерых иранцев на пятерых граждан Америки.

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Соединенные Штаты Америки Иран Обмен пленными
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