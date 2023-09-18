США почали процедуру обміну полоненими з Іраном. Reuters розповіло про деталі

"П'ять затриманих американців вилетіли з Ірану в понеділок в обмін на п'ятьох іранців, яких утримують у США в рамках рідкісної угоди між заклятими ворогами" - йдеться у матеріалі.

Також наголошується, що ця угода яка також розморозила 6 мільярдів доларів коштів Ірану. Reuters уточнює, що угоду було досягнуто за посередництва Катару.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що угода не змінила ворожих відносин Вашингтона з Тегераном, але двері залишаються відчиненими для дипломатії щодо іранської ядерної програми.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що двоє зі звільнених іранців повернуться до Ірану, а двоє залишаться у США на їхнє прохання. Він додав, що один затриманий приєднається до своєї сім'ї в третій країні.

Кого звільнять у рамках обміну

До числа осіб із подвійним громадянством США, яких буде звільнено, входять 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі, обидва бізнесмени, а також 67-річний Морад Тахбаз, еколог, який також має британське громадянство. Минулого місяця вони були звільнені з в'язниці і поміщені під домашній арешт.

Четвертого громадянина США також відпустили під домашній арешт, а п'ятий уже перебував під домашнім арештом. Їхні особи не розголошуються.

Іранські офіційні особи назвали п'ятьох іранців, які будуть звільнені США: Мехрдад Мойн-Ансарі, Камбіз Аттар-Кашані, Реза Сархангпур-Кафрані, Амін Хасанзаде і Каве Афрасіабі. Два іранські чиновники раніше заявили, що Афрасіабі залишиться у США, але не згадали інших.

Що ще отримає Іран

Як перший крок в угоді Вашингтон відмовився від санкцій, дозволивши переказ іранських коштів на суму 6 мільярдів доларів з Південної Кореї в Катар.

Кошти були заблоковані в Південній Кореї, яка зазвичай є одним з найбільших споживачів нафти Ірану, коли Вашингтон ввів масштабні фінансові санкції проти Тегерана, і гроші не вдалося переказати.

Обмін полоненими між США та Іраном

В серпні цього року президент США Джо Байден прийняв рішення розблокувати підсанкційні кошти Тегерану для того, щоб зробити можливим обмін полоненими. Згодом його адміністрація повідомила Конгрес, що домовилась з Іраном про обмін п'ятьох іранців на п'ятьох громадян Америки.

Раніше Bloomberg писало, що обмін полоненими між Сполученими Штатами та Іраном, ймовірно, має відбутися в понеділок 18 вересня.