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США начали депортацию нелегалов, - пресс-секретарь Белого дома

Фото: депортационные рейсы из Соединенных Штатов Америки уже начались (x.com/PressSec)
Автор: Карина Левицкая

В США начались депортационные рейсы. Белый дом сообщает, что, начав депортации, президент США Дональд Трамп направил "мощный и четкий сигнал всему миру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что депортационные рейсы из Соединенных Штатов Америки уже начались.

Фото: опубликовала фотографии, на которых видно, как люди садятся в военные самолеты (x.com/PressSec)

"Президент Трамп посылает решительное и четкое сообщение всему миру: если вы незаконно въедете в США, вы столкнетесь с серьезными последствиями", - написала Ливитт в соцсети X.

Как сообщает Fox News, первый рейс отправился с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу. Издание отмечает, что самолет, изображенный на фото, вмещает до 80 человек.

Источники издания в Таможенно-пограничной службе сообщили, что дополнительные войска также начали устанавливать ограждения вблизи пункта пропуска в Эль-Пасо.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.

Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Заметим, что первый день на посту президента Трамп начал с подписания сразу ряда указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики и нацбезопасности. А также, он отменил ряд решений администрации Джо Байдена.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали 22 января, что США отправят к границе с Мексикой 1000 военных.

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