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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США начали ответную атаку по Ирану за сбитый вертолет

00:51 10.06.2026 Ср
2 мин
Что сказал Трамп об атаке?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

США в ночь на 10 июня (по Киеву) начали наносить удары по Ирану. Причиной стало то, что ранее в понедельник иранцы сбили американский вертолет Apache.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х, The New York Times и ABC News.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашнее сбитие вертолета Apache армии США", - говорится в публикации.

В командовании подчеркнули, что миссия является соразмерным ответом на "неоправданную иранскую агрессию".

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Тем временем NYT пишет, что взрывы и сигналы тревоги были слышны в нескольких местах вдоль иранского побережья Персидского залива, в том числе в Бандар-Аббасе, Кешме и Сираке. Отмечается, что Сирак и Кешм подверглись атакам несколько раз, но никаких дополнительных подробностей пока нет.

Параллельно, в президент США Дональд Трамп дал короткое интервью ABC News. Это произошло прямо перед тем, как командование объявило атаку на Иран.

"Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать отвечать решительно... И у нас была хорошая сделка, и, вероятно, она останется таковой. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и является", - сказал Трамп.

Обновлено в 01:00

"Американские войска атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива", - написал журналист Axios Барак Равид сославшись на американского чиновника.

При этом Fox News пишет, что удары до сих пор продолжаются.

Обновлено в 01:30

В КСИР заявили, что Иран запустил ракеты и дроны по целям в США в на Ближнем Востоке, о чем пишет CNN.

Что предшествовало

Напомним, во вторник 9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по сделке находятся уже на "финальной стадии". Он предположил, что она может быть заключена в ближайшие несколько дней.

Однако позже в этот же день он сообщил, что в понедельник вечером Иран сбил американский вертолет Apache. По данным CNN, вертолет был сбит дроном типа "Шахед".

По этой причине Трамп пообещал, что США ответят на этот инцидент.

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