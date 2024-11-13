США проверяют российские счета в крупнейшем банке Швейцарии, - Reuters

Соединенные Штаты проводят расследование в отношении российских клиентов UBS. Ситуация изменилась после покупки Credit Suisse, что усилило контроль за одним из крупнейших в мире управляющих активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство по обеспечению соблюдения санкций США OFAC написало банку в рамках этого расследования, сообщили Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Чиновник США, попросивший не называть его имени, сказал, что швейцарский банк и исполнитель провели переговоры.

По словам одного из источников, OFAC, самое влиятельное в мире санкционное агентство, в последние недели направило письмо в UBS.

Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS после спасения кредитора. Credit Suisse рухнул в марте 2023 года после многих лет скандалов от шпионажа до отмывания наркоденег.

По словам одного из источников, UBS стремится ограничить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и закрывая счета, чтобы избежать угрозы штрафа.

США используют санкции как инструмент внешней политики, вводя ограничения для сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран.

Работа с российскими деньгами стала еще более рискованной после того, как США и их западные союзники ввели беспрецедентную сеть санкций в ответ на вторжение Москвы в Украину.

В то время как американский чиновник похвалил UBS за сотрудничество, один из других источников сказал, что было ясно дано понять, что неспособность справиться с проблемой может быть наказана. Регуляторы в Швейцарии внимательно изучают, как UBS обращается с клиентами Credit Suisse и политикой банка по борьбе с отмыванием денег, поскольку они обеспокоены тем, что швейцарский банк может оказаться с рискованными клиентами.

Проблемные деньги

По словам одного из источников, банк во главе с генеральным директором Серджио Эрмотти проверяет бухгалтерские книги Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.

Для тех, кто нарушает санкции США, например, банк, обрабатывающий платеж для лица, находящегося под санкциями, он может взимать штраф. В исключительных случаях США отрезали доступ к доллару, источнику жизненной силы международных финансов.

Неясно, сколько проблемных денег российского происхождения сейчас находится в UBS. В 2022 году тогдашний генеральный директор Credit Suisse сообщил, что 4% денег, которыми управлял банк, были для российских клиентов - эквивалент примерно 35 млрд долларов .

США и Швейцария столкнулись с конфликтом из-за попыток выявить и отсеять российские деньги.

Одна из главных претензий Вашингтона заключается в том, что в Швейцарии нет закона, требующего декларирования реального права собственности на активы, такие как квартира или компания. Это дало бы понять, например, когда владелец подвергается санкциям, сказал американский чиновник.

По словам этого человека, OFAC разочаровано бездействием Швейцарии и есть опасения, что страна может быть использована для перекачки незаконных финансов не только в пользу России, но и в пользу таких стран, как Иран.

Источник сказал, что эти опасения в основном касались небольших частных швейцарских банков, где подозрения были в том, что юристы скрывали истинную личность владельцев, чтобы перемещать деньги. UBS, сказал источник, не рассматривался в качестве виновника.

Представитель министерства финансов указал на то, что парламент вскоре обсудит предложения правительства о создании реестров бенефициарных владельцев фирм и фондов, а также о введении для юристов более строгих правил по борьбе с отмыванием денег.

Избрание Дональда Трампа на пост президента США может означать смену курса в отношении санкций против России или Швейцарии, хотя пока неясно, какую политику он будет проводить.