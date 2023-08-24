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США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре, - NYT

Фото: США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пентагон намерен начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов Америки уже в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе. 

Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.

Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа. 

"Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне", - приводит издание слова неназванного американского чиновника. 

Что предшествовало

Напомним, ранее часть стран Запада согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии. 

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. По состоянию на сейчас известно, что нашей стране поставят по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов. 

Отметим, о запланированной передаче Украине F-16 стало известно сегодня, 24 августа, во время визита премьера страны Йонаса Гар Стере.

 

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