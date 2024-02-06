США планируют удвоить производство артиллерийских снарядов для передачи Украине

Американская армия намерена удвоить производство артиллерийских снарядов, используемого в Украине, к октябрю этого года.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии США Даг Буш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США должно вырасти с 28 тысяч в октябре прошлого года - последнего месяца, за который были опубликованы точные цифры, - до примерно 37 тысяч в апреле и около 60 тысяч в октябре 2024 года. Затем армия надеется быстро увеличить производство в 2025 году - с чуть менее 75 тысяч снарядов в апреле до 100 тысяч в октябре.

"Это запланированное увеличение отчасти связано с новым заводом, который армия строит в Техасе и который будет иметь совершенно новый способ производства снарядов, используя совершенно новые технологии, которые мы никогда не использовали раньше", - заявил Буш.

Доступность боеприпасов, особенно крупных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, не позволяет Украине сравняться с Россией по объему огня. В настоящее время украинские войска выпускают около 2 тысяч снарядов в день, что составляет примерно одну пятую часть от российского объема.

По словам Буша, массовое использование таких боеприпасов, как 155-миллиметровые снаряды, может заставить США пересмотреть вопрос о том, сколько им необходимо иметь собственных запасов.

"Если увеличение запасов - это способ снизить риск затяжного обычного конфликта, то на это нужно обратить внимание", - сказал он.

По словам Буша, США не пришлось увеличивать производство небольших артиллерийских снарядов, танковых снарядов или минометных мин для Украины, поскольку США смогли удовлетворить потребности Украины без значительного истощения собственных запасов.

Помощь США Украине

Ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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