США планируют убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot, - Рубио

Он напомнил, что сейчас Украина нуждается в дополнительных батареях Patriot. Такие системы есть у нескольких стран Европы, но делиться никто не хочет.

"Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые в настоящее время им не нужны. Надеюсь, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться", - добавил госсекретарь.

Рубио обратил внимание, что передача Украине таких систем является важной.

Госсекретарь также уточнил, что в Европе батареи Patriot есть как минимум у Испании и Германии.

При этом есть страны, которые заказали такие системы и вот-вот их получат.

"Было бы прекрасно, если бы одна из них добровольно отложила эту партию и отправила ее в Украину. Поэтому мы ищем креативные способы обеспечить их этим оборонительным оружием, которое им понадобится", - добавил Рубио.