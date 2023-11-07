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США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, - СМИ

Фото: США могут передать Израилю высокоточные бомбы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки могут передавать Израилю высокоточные бомбы Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Утверждается, что администрация президента США Джо Байдена направила официальное сообщение лидерам Конгресса о планах передать Израилю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Это тип высокоточного управляемого оружия, которое запускается с боевых самолетов.

Согласно плану, изготовитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля.

План также включает в себя оказание поддержки, сборки, тестирования и других технологий, связанных с использованием этого вооружения.

Поддержка США Израиля

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также Соединенные Штаты перебросили в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

6 ноября стало известно, что стратегическая атомная подлодка США класса "Огайо" также прибыла на Ближний Восток. Эти подлодки составляют базу стратегических наступательных ядерных сил США. Они снабжены межконтинентальными баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что США направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

 

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