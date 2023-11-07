UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ

Фото: США можуть передати Ізраїлю високоточні бомби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки можуть передавати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.

Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов’язаних із використанням цього озброєння.

Підтримка США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

6 листопада стало відомо, що стратегічний атомний підводний човен США класу "Огайо" також прибув на Близький Схід. Ці підлодки складають основу стратегічних наступальних ядерних сил США. Вони оснащені міжконтинентальними балістичними ракетами. 

Раніше повідомлялося, що США направили до Ізраїлю літаки із засобами ППО та боєприпасами.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїль