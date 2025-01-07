США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату

AP со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, это будет "финальный" пакет помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена.

По словам источников издания, Вашингтон все же не успеет потратить на помощь Украине около 4 млрд долларов, которые остались в рамках одобренного Конгрессом финансирования.

Собеседники AP уточнили, что у команды избранного президента США Дональда Трампа останется "более пары миллиардов долларов", которые она сможет предоставить Украине в рамках военной помощи, если решит это сделать.

Как рассказал один из чиновников, чиновники администрации Байдена поддерживают контакт с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы", которые являются важными в контексте помощи Украине.

Собеседники AP добавили, что пакет, о котором будет объявлено в четверг, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Украина должна получить оружие к моменту инаугурации Трампа.