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США і Китай не досягли жодного прогресу в торгових переговорах

Новини » Економіка    10.10.2019 - 06:46
США і Китай не досягли жодного прогресу в торгових переговорах
Фото: переговори США і Китаю (twitter/AP)

Китайська делегація має намір на день раніше залишити Вашингтон через невдачу

Торгові переговори у Вашингтоні на рівні заступників між США і Китаєм, націлені на те, щоб закласти основу для переговорів на високому рівні в кінці цього тижня, не дали ніякого прогресу. Про це передає South China Morning Post.

Як повідомили газеті два обізнаних із ситуацією джерела, йдеться про головні, критичні питання, з яких не вдалося досягти компромісу. Так, китайські представники відмовилися говорити про примусових передачах технологій, що є основною претензією США щодо економічної політики Китаю.

Переговори також обійшли стороною питання про державні субсидії, які, за словами адміністрації Трампа, дають китайським компаніям несправедливу перевагу перед міжнародними конкурентами.

Переговорники на рівні заступників, очолювані з китайської сторони віце-міністром фінансів Ляо Мінем, провели час, зосередившись тільки на двох областях: закупівлі сільськогосподарської продукції і захисті інтелектуальної власності.

Китайська сторона не змогла переконати американських парламентерів розглянути можливість заморожування підвищення тарифів, що є основним пріоритетом для Пекіна.

Тарифи на китайські товари на 250 мільярдів доларів США будуть підвищені з 25 до 30 відсотків, у той час як 15 грудня будуть введені нові мита в розмірі 15 відсотків на споживчі товари в основному на 160 мільярдів доларів США.

За словами другого джерела, китайська делегація планує залишити Вашингтон у четвер, 10 жовтня, після одного дня переговорів. Пекінська переговорна група на чолі з віце-прем'єром Лю Хе раніше планувала залишити Вашингтон пізно ввечері в п'ятницю, що дорівнювало б двом повним днях переговорів.

Нагадаємо, перед стартом перемовин на рівні представників Міністерство торгівлі США вніс 28 китайських організацій в санкційний список з причини порушень прав мусульманської меншини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Китай такі дії США не схвалив.

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