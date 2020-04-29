США планують ввести тестування пасажирів літаків на коронавірус

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Трамп повідомив, що тестування пасажирів може розпочатися "в дуже недалекому майбутньому"

США розглядають можливість почати масове тестування пасажирів, що прибувають з країн, де спостерігаються спалахи коронавірусу COVID-19. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

За словами Трампа, його адміністрація працює над цим планом спільно з авіаперевізниками.

"Ми думаємо над тим, щоб робити це на міжнародних рейсах, які прибувають з сильно заражених районів", - заявив він.

Трамп повідомив, що тестування пасажирів може розпочатися "в дуже недалекому майбутньому".

За словами президента, подібні перевірки можуть насамперед торкнутися пасажирів, що прибувають з Бразилії, де зараз спостерігається спалах COVID-19.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищила один мільйон чоловік. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 624 людини.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європейським союзом буде залежати від того, як довго у Європи займе лікування від коронавірусної інфекції".