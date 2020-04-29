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США планують ввести тестування пасажирів літаків на коронавірус

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 02:59
США планують ввести тестування пасажирів літаків на коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Трамп повідомив, що тестування пасажирів може розпочатися "в дуже недалекому майбутньому"

США розглядають можливість почати масове тестування пасажирів, що прибувають з країн, де спостерігаються спалахи коронавірусу COVID-19. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє "Голос Америки".

За словами Трампа, його адміністрація працює над цим планом спільно з авіаперевізниками.

"Ми думаємо над тим, щоб робити це на міжнародних рейсах, які прибувають з сильно заражених районів", - заявив він.

Трамп повідомив, що тестування пасажирів може розпочатися "в дуже недалекому майбутньому".

За словами президента, подібні перевірки можуть насамперед торкнутися пасажирів, що прибувають з Бразилії, де зараз спостерігається спалах COVID-19.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах від початку виявлення першого випадку станом на 2:00 у вівторок, 28 квітня, перевищила один мільйон чоловік. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 624 людини.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європейським союзом буде залежати від того, як довго у Європи займе лікування від коронавірусної інфекції".

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