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США планують ввести нові санкції проти Росії

Новини » Політика    25.07.2019 - 12:44
США планують ввести нові санкції проти Росії
Фото: Елліот Абрамс (cfr.org.org)

США можуть ввести санкції проти РФ через її підтримку політики Ніколаса Мадуро

Представник Білого дому у Венесуелі Елліот Абрамс заявив про можливість введення США нових санкцій проти Росії у зв'язку з її підтримкою президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє AFP.

Крім того, Абрамс заявив, що США також посилять тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро

"Тиск буде продовжуватися, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні або галузеві", - сказав Абрамс.

Зазначимо, 19 липня влада Сполучених Штатів Америки посилила санкції проти Венесуели, внісши в чорний список чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.

Крім того, раніше Європарламент підтримав резолюцію про ситуацію у Венесуелі, а також закликав вжити додаткових санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

Додамо, що Венесуела страждає від гіперінфляційної економічної кризи, яка призвела до недоїдання і хвороб і викликав міграційний відтік 4 мільйонів громадян.

У січні голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо закликав прийняти його тимчасове президентство, оголосивши переобрання Ніколаса Мадуро в 2018 році фальсифікацією. Саме Гуайдо понад 50 країн визнають законним лідером Венесуели.

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