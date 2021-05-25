США планують відновити роботу консульства для палестинців в Єрусалимі

США планують відновити роботу свого консульства в Єрусалимі , щоб відновити зв'язки з палестинцями. Дипмісію раніше закрив колишній американський президент Дональд Трамп, передавши його функції посольству країни.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом в Рамаллахе, передає Politico .

"Я перебуваю тут, щоб підкреслити прихильність США відновленню відносин з адміністрацією Палестини і палестинським народом, відносин, побудованих на взаємній повазі, а також загальної переконаності в тому, що палестинці і ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують безпеки, свободи і гідності", - сказав Блінкен.

Терміни відновлення роботи консульства США в Єрусалимі глава Держдепу не назвав. Він пообіцяв заручитися підтримкою міжнародного співтовариства, щоб допомогти відновити Сектор Гази після військового конфлікту. Блінкен оголосив про готовність Вашингтона виділити майже 40 млн доларів, пообіцявши, що ці гроші не потраплять в "руки ХАМАС".

Нагадаємо, консульство США в Єрусалимі протягом тривалого періоду працювало для підтримки дипломатичних відносин з палестинцями. Однак Дональд Трамп закрив дипмісію, передавши ці функції американському послу в Ізраїлі після того, як посольство було перенесено з Тель-Авіва в Єрусалим.