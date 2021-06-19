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США планують скоротити військову присутність на Близькому Сході, - WSJ

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Вашингтон, Субота 19 червня 2021 02:18
США планують скоротити військову присутність на Близькому Сході, - WSJ Фото: США виведуть війська з низки країн на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила скоротити число американських протиракетних систем на Близькому Сході. Військова присутність США буде скорочено в Іраку, Кувейті, Йорданії та Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

США планують вивести з Близького Сходу вісім батарей зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного атмосферного перехоплення ракет середньої дальності (THAAD) і сотні військовослужбовців, які підтримують ці системи.

За даними WSJ, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про це рішення наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бен Сальману 2 червня.

Джерела видання зазначили, що рішення США може бути пов'язане зі зниженням ризику ескалації бойових дій з Іраном на тлі переговорів щодо ядерної угоди. Крім того, WSJ пише, що Росія і Китай, які розширюють свій військовий і економічний вплив на Близькому Сході, можуть розцінити виведення військ як можливість посилити свої позиції.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вдираються на території, контрольовані урядом.

Відзначити, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для виходу.

Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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