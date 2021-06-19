США планируют сократить военное присутствие на Ближнем Востоке, - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена решила сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке. Военное присутствие США будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии.

США планируют вывести с Ближнего Востока восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и сотни военнослужащих, которые поддерживают эти системы.

По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом решении наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману 2 июня.

Источники издания отметили, что решение США может быть связано со снижением риска эскалации боевых действий с Ираном на фоне переговоров по ядерной сделке. Кроме того, WSJ пишет, что Россия и Китай, которые расширяют свое военное и экономическое влияние на Ближнем Востоке, могут расценить вывод войск как возможность усилить свои позиции.