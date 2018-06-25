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Інтерв'ю

ГПУ повідомила про підозру соратнику екс-прем'єра Лазаренка, - Єнін

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 18:07
Фото: Павло Лазаренко (УНІАН)
Фото: Павло Лазаренко (УНІАН)

Імені спільника Лазаренка Єнін не назвав

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила про підозру соратнику екс-прем'єр-міністра України (1996-1997 роки) Павла Лазаренка. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Укрінформу".

Так, говорячи про справу Лазаренка, Єнін зазначив, що наразі триває діалог щодо дій, спрямованих на якомога швидше завершення процесу стосовно Лазаренка у США. Єнін додав, що на рахунках Лазаренка та пов’язаних із ним структур заарештовано близько 280 мільйонів доларів у п’яти різних юрисдикціях.

"Паралельно ми ведемо розслідування щодо спільників Павла Лазаренка, причетних до розкрадання державних коштів. Буквально 22 червня ми проводили обшуки та оголосили про підозру у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом, одному з найближчих соратників Лазаренка, який легковажно розраховував, що українські правоохоронці забули про 16 млн доларів на його рахунках у Швейцарії", - повідомив він.

Імені спільника Лазаренка Єнін не назвав, разом з тим, повідомив, що вказана особа вже проходила в рамках справи щодо розкрадання держвласності в особливо великих розмірах, але була звільнена від кримінальної відповідальності оскільки сплив термін давності.

"Тим не менше, в рішенні суду міститься детальний опис схем розкрадання державних коштів спільно з Лазаренком", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ГПУ повідомляли, що процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію.

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Теги публікації: Павло Лазаренко, ГПУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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